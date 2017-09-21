Штруфф вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, победив Фаббьяно

Немец Ян-Леннард Штруфф (8) получил право сыграть в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге, переиграв итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. 27-летний уроженец Варштейна, занимающий 54-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 эйсов и допустил столько же двойных ошибок, отыграл 11 брейк-пойнтов из 13 и совершил 5 брейков. Томас обошёлся без эйсов при 5 двойных.

За выход в полуфинал Штруфф поспорит либо с французом Жо-Вильфридом Цонгой (2), либо с португальцем Жоау Соузой.