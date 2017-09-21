Фаббьяно: в юности Сафин был моим кумиром, а затем пришёл Федерер

Итальянец Томас Фаббьяно в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой рассказал о любви к футболу и своих кумирах в теннисе.

«Теннис у нас довольно популярен, хотя, может быть, несколько лет назад интерес был выше. Но футбол, конечно же, спорт номер один в Италии. Моя семья давно болеет за «Ювентус», с самого раннего возраста я смотрю их матчи и переживаю за эту команду. Какого-то чёткого объяснения этому нет. Массимо Каррера? Если честно, не знаю, кто это. А вот Роберто Манчини, конечно, знаю! Один из его ассистентов, Анджело Грегуччи, – из моего города. Так что он приходил на мой матч с другими тренерами. Они подарили мне футболку «Зенита» с моей фамилией. Это было так здорово. Сегодня, думаю, пойду на футбол, поболею за «Зенит».



Когда я был юным, видел выступление Сафина на Australian Open, в 2005 году он выиграл этот турнир. Мне нравился его стиль игры, то, как он ведёт себя на корте. За Сафиным интересно было наблюдать. Когда я начинал, он действительно был моим кумиром, затем пришёл Федерер. Но Марат был первым для меня», — рассказал Фаббьяно.