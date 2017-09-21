Поражение Южного оставило турнир в Санкт-Петербурге без россиян

Россиянин Михаил Южный во втором круге турнира в Санкт-Петербурге уступил итальянцу Фабио Фоньини (3) со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Поединок продолжался 1 час 58 минут. 35-летний москвич, занимающий 112-е место в рейтинге АТР, исполнил 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 1 брейк-пойнт из 5 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Фабио дважды подал навылет при 4 двойных.

В четвертьфинале Фоньини сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом, который прошёл дальше на отказе немца Филиппа Кольшрайбера (5).

Таким образом, ни одному россиянину не удалось выйти в четвертьфинал домашнего турнира.