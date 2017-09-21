Азаренко, Бушар и Лисицки получили «уайлд-кард» на турнир в Люксембурге

Организаторы турнира в Люксембурге, который пройдёт на харде в зале с 14 по 21 октября, предоставили «уайлд-кард» белоруске Виктории Азаренко, канадке Эжени Бушар и немке Сабине Лисицки, сообщает официальный сайт соревнований.

Отмечается, что двукратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира Азаренко ещё не подтвердила приезд в Люксембург. Окончательное решение она примет по итогам суда об определении места жительства ребёнка, заседание которого намечено на 12 октября.