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Южный: в решающие моменты матча Фоньини сыграл лучше меня

21 сентября 2017, четверг. 20:29 Теннис

Россиянин Михаил Южный после поражения во встрече с итальянцем Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:4, 4:6 во втором круге турнира в Санкт-Петербурге проанализировал причины поражения и поделился впечатлениями от игры в паре с Евгением Донским.

«Считаю, что в решающие моменты матча Фоньини сыграл лучше меня. Где-то более активно, последний гейм тому подтверждение, когда было два равных розыгрыша в начале этого гейма и оба этих розыгрыша он чисто выиграл. Не могу сказать, что я что-то не так сделал. Так бывает, он меня переиграл. У меня не так много шансов было на его подаче. Они были, но не столько, сколько хотелось бы. Допустим, в третьем сете у меня был всего один брейк-пойнт. Но хорошо подал и сыграл два удара справа хорошо, то есть развёл чисто. Можно сейчас много говорить, что бы можно было сделать. Но факт остаётся фактом. Он чисто выиграл те очки. Он «подарил» мне всего один гейм. Конечно, условно подарил: он сделал две двойные ошибки при счёте 5:4 во втором сете.

Был день отдыха после первого поединка. Вчера я восстанавливался и тренировался, поэтому физически я был вполне готов к матчу. В принципе, матч это и показал. Что касается дебюта в паре с Донским, то мы долго входили в матч, у нас был счёт 1:4 с двумя брейками. Но потом мы сыгрались, и в принципе хороший матч получился», — сказал Южный, отвечая на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Михаил Южный Фабио Фоньини St. Petersburg Open
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