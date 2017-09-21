Фоньини: трудно ждать стартового матча до четверга

Итальянец Фабио Фоньини, переигравший во втором круге турнира в Санкт-Петербурге россиянина Михаила Южного со счётом 6:4, 4:6, 6:4, прокомментировал ход встречи.

«Матч был очень упорный. Но я очень здорово играл именно на своей подаче. С одной стороны, трудно ждать стартового матча до четверга, но с другой — у меня есть друг и мы сегодня пойдём на стадион. Приятно находиться в городе, когда у тебя там есть друзья. Конечно, скучновато ждать своей очереди для выхода на корт. С другой стороны, теперь я уже начал играть и рад, что это началось», — сказал Фоньини, отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.