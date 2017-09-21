Цонга: после рождения сына я стал меньше тренироваться, что сказалось на игре

Француз Жо-Вильфрид Цонга, переигравший во втором круге турнира в Санкт-Петербурге португальца Жоау Соузу со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 6:2, рассказал, что помогло ему добиться успеха.

«Всегда непросто играть с соперником, который уже играл на этом корте и хорошо себя чувствует на нём. Тем более у меня была резкая смена покрытия, я ещё на прошлой неделе выступал на грунте. Очень рад, что смог выиграть этот поединок. Во втором сете я немного нервничал и был закрепощён, но, к счастью, в дальнейшем мне удалось вновь найти свою игру и хорошо провести третью партию.

Я здорово начал сезон, показывал теннис высокого уровня, но потом у меня родился сын. Естественно, в такие моменты ты хочешь больше времени проводить с семьёй и с ребёнком. А если ты хоть немного отвлекаешься от тенниса и начинаешь меньше тренироваться, это мгновенно влияет на уровень игры. Но сейчас я опять набрал хорошие кондиции и доволен своей формой на данный момент», — передаёт слова Цонга корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.