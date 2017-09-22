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Гоффен стартовал с победы в Метце, Пуи проиграл

22 сентября 2017, пятница. 00:01 Теннис

Бельгиец Давид Гоффен (2) во втором круге турнира в Метце одержал волевую победу над испанцем Николасом Альмагро со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. 26-летний уроженец Рокура, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, исполнил 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 5 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Гоффен сыграет с французом Бенуа Пэром (7), одолевшим испанца Марселя Гранольерса.

В восьмёрку лучших на турнире в Метце вошли также румын Мариуш Копил, одолевший француза Люка Пуи (3), — 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), француз Кенни де Шеппер (LL) и немец Миша Зверев (5).

Метц 2017. 2-й круг
21 сентября 2017 года, четверг. 21:15 МСК
Николас
Альмагро
Давид
Гоффен
6:3 3:6 3:6
Метц 2017. 2-й круг
21 сентября 2017 года, четверг. 16:55 МСК
Бенуа
Пэр
Марсель
Гранольерс
6:1 6:2
Метц 2017. 2-й круг
21 сентября 2017 года, четверг. 19:10 МСК
Люка
Пуи
Мариуш
Копил
6:7 6:7
Метц 2017. 2-й круг
21 сентября 2017 года, четверг. 16:00 МСК
Генри
Лааксонен
Миша
Зверев
4:6 4:6
Метц 2017. 2-й круг
21 сентября 2017 года, четверг. 15:10 МСК
Кенни
де Шеппер
Николя
Маю
6:4 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Гоффен Люка Пуи Николас Альмагро
Новости. Теннис
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00:01 Гоффен стартовал с победы в Метце, Пуи проиграл
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