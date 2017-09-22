Гоффен стартовал с победы в Метце, Пуи проиграл

Бельгиец Давид Гоффен (2) во втором круге турнира в Метце одержал волевую победу над испанцем Николасом Альмагро со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. 26-летний уроженец Рокура, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, исполнил 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 5 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Гоффен сыграет с французом Бенуа Пэром (7), одолевшим испанца Марселя Гранольерса.

В восьмёрку лучших на турнире в Метце вошли также румын Мариуш Копил, одолевший француза Люка Пуи (3), — 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), француз Кенни де Шеппер (LL) и немец Миша Зверев (5).