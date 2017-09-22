Павлюченкова добыла волевую победу над Стрыцовой в 1/4 финала турнира в Токио

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио, призовой фонд которого которого составляет почти $ 900 тыс. В четвертьфинальном поединке Павлюченкова добыла волевую победу над чешкой Барборой Стрыцовой — 5:7, 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 2 час 13 минут. На счету Павлюченковой 3 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Стрыцова подала навылет 3 раза, совершила 5 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 6.

За выход в финал Павлюченкова поборется с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия, 7) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).