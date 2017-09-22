Пуиг начала сбор средств в помощь пострадавшим от урагана «Мария»

Олимпийская чемпионка 2016 года пуэрториканка Моника Пуиг приступила к сбору средств в помощь своим соотечественникам, пострадавшим от урагана «Мария». Ураган четвёртой категории полностью обесточил остров и разрушил множество строений.

«Проснувшись в Токио и увидев в новостях разрушения, который принёс ураган «Мария» Пуэрто-Рико, я чувствую, что моё сердце разбито. Я обещаю сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь любимому острову и его жителям для восстановления Пуэрто-Рико», — цитирует Пуиг официальный сайт тура.

За менее чем 24 часа Монике удалось собрать уже $ 25 тыс.