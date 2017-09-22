Остапенко: в матче с Сепеде-Ройг я просто старалась играть в свой теннис

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу над Вероникой Сепеде-Ройг из Парагвая в четвертьфинале турнира в Сеуле со счётом 6:3, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с Луксикой Кумкхум из Таиланда.

«Это был трудный матч. Вероника играла отлично, очень агрессивно. Я же просто старалась играть в свой теннис. В первом сете я действовала немного лучше соперницы. Во второй партии у меня возникли трудности с подачей, но всё равно я осталась очень довольна победой.

Я видела пару матчей Кумкхум. Она выполняет очень мощные удары, но я тоже действую агрессивно. Думаю, это будет прекрасная битва, я с нетерпением жду её», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.