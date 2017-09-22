С. Уильямс и Кис включены в список «Героев стиля» по версии Today Style

Американское издание Today Style включило теннисисток Серену Уильямс и Мэдисон Кис в список «40 героев стиля 2017 года» за то, что они никогда не обращают внимания на критиков и следуют своему пути в спорте и стиле.

Издание отмечает, что Серена всегда достойно отвечала критикам своего крупного телосложения, а Кис выделили за её деятельность вне корта. В частности, Мэдисон активно призывает молодых людей быть добрее друг к другу, в том числе в Интернете.

Полный список «Героев стиля» доступен на сайте Today Style.