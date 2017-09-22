Хаддад-Майя вышла в полуфинал турнира в Сеуле

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя пробилась в полуфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух сетах обыграв представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Беатрис совершила 4 двойные ошибки и взяла 5 геймов на подаче соперницы. На счету Соррибес-Тормо 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в Сеуле Хаддад-Майя поспорит с представительницей Нидерландов Рихел Хогенкамп. Турнир завершится 24 сентября.