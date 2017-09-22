Кербер: думаю, в матче с Плишковой я сыграла отлично

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в Токио над представительницей Чехии Каролиной Плишковой со счётом 7:6 (7:5), 7:5. За выход в финал соревнований бывшая первая ракетка мира поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«Ощущения прекрасные. Мне очень приятно вновь выйти в полуфинал турнира в Токио. Противостоять Плишковой всегда непросто, но я старалась сосредоточиться на своей игре. Думаю, я провела отличный матч.

Сейчас я хочу насладиться победой, а затем сконцентрируюсь на подготовке к завтрашнему матчу», — приводит слова Кербер официальный сайт тура.