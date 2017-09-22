Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Токио, победив Гарсию

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (1) вышла в полуфинал турнира в Токио, в двух сетах обыграв представительницу Франции Каролин Гарсию (9) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Каролин 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Токио Мугуруса поспорит с победительницей матча Каролина Возняцки (Дания, 3) — Доминика Цибулкова (Словакия, 5).