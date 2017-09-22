Бенчич стала первой финалисткой Neva Cup

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич пробилась в финал турнира ITF в Санкт-Петербурге — Neva Cup. В полуфинале она в трёх партиях обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину (6) со счётом 6:1, 4:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. Белинда 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

В финале Бенчич сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия, 1) — Даяна Ястремская (Украина).