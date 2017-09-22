Крунич стала первой финалисткой турнира в Гуанчжоу

Сербская теннисистка Александра Крунич вышла в финал турнира в Гуанчжоу, в двух сетах обыграв представительницу Бельгии Янину Викмайер со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Александра 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и 2 брейка.

В финале турнира в Гуанчжоу соперницей Крунич будет победительница поединка Евгения Родина (Россия) — Чжан Шуай (Китай, 2/WC). Соревнования завершатся 23 сентября.