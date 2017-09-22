Джумхур одолел Броэди в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Боснийский теннисист Дамир Джумхур пробился в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, в трёх партиях одолев представителя Великобритании Лиама Броэди (Q) со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Дамир совершил 6 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Санкт-Петербурге Джумхур поспорит с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, 8) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2/WC).