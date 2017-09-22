Блинкова и Кудерметова выиграли турнир Neva Cup в парном разряде

Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова (2) стали победительницами турнира ITF в Санкт-Петербурге в парном разряде. В финальном матче Neva Cup они в двух партиях обыграли финалистку соревнований в одиночном разряде швейцарку Белинду Бенчич и представительницу Словакии Михаэлу Гончову со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 58 минут.

Россиянки дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 двойные ошибки и ни одного брейка.