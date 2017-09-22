Чилич на двух тай-брейках победил Тиафо на старте Кубка Лэйвера в Праге

Хорватский теннисист Марин Чилич вывел вперёд сборную Европы в противостоянии с командой остального мира на старте Кубка Лэйвера в Праге (Чехия). Уроженец Меджугорья на двух тай-брейках обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0).

Кубок Лэйвера. Прага

Сборная Европы — сборная остального мира — 1:0.

В первый день турнира за каждую победу команда получает 1 очко, во второй — 2, в третий — 3. Победителем розыгрыша Кубка Лэйвера станет сборная, которая первой наберёт 13 пунктов.