Баутиста-Агут уверенно победил Троицки в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на турнире в Санкт-Петербурге под первым номером, вышел в полуфинал, в двух сетах обыграв представителя Сербии Виктора Троицки (7) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут. Роберто 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал Баутиста-Агут поспорит с победителем матча Фабио Фоньини (Италия, 3) — Ричардас Беранкис (Литва, SR).