Кудерметова: пара помогает оставаться в тонусе после неудачи в одиночке

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выигравшая в паре с соотечественницей Анной Блинковой турнир ITF Neva Cup в Санкт-Петербурге, прокомментировала победу.

«С каждым матчем мы играли всё лучше и лучше, прибавляли и прибавляли. Это был наш первый совместный турнир, где мы играли пару. Конечно, у каждого из нас основная цель – это выступления в одиночке, пара – это лишь как помощь, допустим, если турнир в одиночном разряде не сложился, то до следующего турнира, играя пару, мы можем находиться в тонусе, продолжать играть и не выключаться из соревновательного процесса. Так что в какой-то степени пара помогает.

Когда я увидела, что в одиночном разряде буду играть с первой сеяной Донной Векич, была рада, потому что сыграть с игроком топ-50 – это всегда большой опыт. Интересно узнать, на что ты способна. Матч был очень-очень упорным, я могла победить, мне кажется, чуть-чуть не хватило физической подготовки, потому что нога болела, и в какие-то решающие моменты, особенно третьего сета, сработал её опыт, потому что мы шли шаг в шаг.

В Санкт-Петербурге я была на экскурсии. Каталась на теплоходике по каналам Петербурга. Было очень здорово. Санкт-Петербург – очень красивый город, здесь своя особая атмосфера уюта, он отличается от Москвы. На этом турнире ITF Neva Cup я в первый раз, мне всё очень понравилось. Будем рады вернуться сюда вновь. Мы слышали, что ещё и статус поднимут, что вообще замечательно», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба Neva Cup.