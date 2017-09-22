Блинкова: в паре играть веселее, это как дополнительная тренировка

Российская теннисистка Анна Блинкова, выигравшая в паре с соотечественницей Вероникой Кудерметовой турнир ITF Neva Cup в Санкт-Петербурге, прокомментировала победу.

«О финальном матче можно сказать, что, несмотря на лёгкий счёт, он был трудным, в каждом гейме была борьба, во многих геймах счёт доходил до 40:40, и приходилось играть решающее очко, которые мы очень здорово отыгрывали, именно поэтому такой финальный результат.

В паре играть веселее. Если ты волнуешься, твой напарник всегда тебя поддержит, и есть общение, в отличие от одиночки, где ты сам в себе. Это как дополнительная тренировка.

Я не показала свою лучшую игру в одиночном разряде в матче с бельгийкой Яслин Бонавнтур, действовала недостаточно агрессивно, мало её заставляла перемещаться по корту, поэтому заставляла бегать она меня. То есть сработал принцип «не забьёшь ты, забьют тебе»», — приводит слова Блинковой пресс-служба Neva Cup.