Гоёвчик вышел в полуфинал турнира в Метце и сыграет с М. Зверевым

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик вышел в полуфинал турнира Метце. В четвертьфинальном матче Гоёвчик, начинавший соревнования с квалификации, в двух сетах обыграл румына Мариуша Копила со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 56 минут. Гоёвчик 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Копила 6 эйсов, 1 ошибка на подаче и 1 брейк.

За выход в финал турнира Метце 28-летний Гоёвчик сыграет с пятой ракеткой соревнований, своим соотечественником 30-летним Мишей Зверевым.