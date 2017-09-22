Цонга: болею в футболе «Марсель», мне плевать на покупки «ПСЖ» Неймара и Мбаппе

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал поражение на турнире в Санкт-Петербурге от представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа.

«Я разочарован результатом, хотел задержаться подольше на этом турнире и показать всё, на что способен. Такое выступление никак не связано с Кубком Дэвиса, откуда я приехал. У меня было время на отдых после матчей за сборную Франции. Я вёл по ходу сегодняшнего матча, потом почувствовал боль. Не знаю, что за боль и насколько серьёзна травма. Я не знаю, появится ли у меня возможность приехать в следующем году, но я доволен своим пребыванием в Петербурге. Дальнейшие планы — стараться улучшать свой уровень, побеждать, но для начала хотелось бы узнать, что за травма у меня сегодня. У меня был хороший сезон, я выиграл три турнира, так что и без победы в Кубке Дэвиса буду считать его успешным.

Я болею за футбольный «Марсель», мне плевать на покупки ПСЖ Неймара и Мбаппе», — передаёт слова Цонги корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.