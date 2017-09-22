Штруфф: провожу лучший сезон в карьере, жду интересной борьбы с Джумхуром

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал победу на турнире в Санкт-Петербурге над представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

«Я очень рад, что выиграл. Мы уже встречались с Жо, в последних двух матчах я не показывал своей лучшей игры и легко проигрывал. Вышел на сегодняшнюю встречу разозлённым, рассерженным, сказал себе: «На этот раз ты не проиграешь». При счёте 3:3, когда Жо взял медицинский тайм-аут, сказал себе, что не отдам этот матч. Это, конечно, мой лучший сезон. Я впервые в карьере провёл так много турниров, мы с моей командой много и упорно работаем, мы постоянно пытаемся улучшать все компоненты моей игры.

На Кубке Дэвиса было очень важно победить Португалию. Очень рад, что мы с командой смогли это сделать, проделали большую командную работу. От полуфинала в Петербурге жду интересной борьбы. С нетерпением жду матча с Дамиром Джумхуром», — передаёт слова Штруффа корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.