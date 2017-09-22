Южный и Донской не сумели выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге в паре

Российские теннисисты Михаил Южный и Евгений Донской не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В четвертьфинале Южный и Донской, получившие «уайлд-кард» от организаторов, проиграли второй паре соревнований, американцу Николасу Монро и Джону-Патрику Смиту из Австралии, со счётом 4:6, 2:6. Матч продолжался 52 минуты. Южный и Донской один раз подали навылет. На счету Монро и Смита 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 3 брейка.

После поражения Южного и Донского российских участников на турнире St. Petersburg Open не осталось.