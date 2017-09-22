Пэр не пустил Гоффена в полуфинал турнира в Метце, подав 20 эйсов

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел в полуфинал турнира в Метце. В четвертьфинальном матче седьмой сеяный Пэр в трёх сетах обыграл вторую ракетку соревнований, бельгийца Давида Гоффена, со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 24 минуты. Пэр 20 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Гоффена 5 эйсов, 4 ошибки на подаче и 3 брейка.

За выход в финал Пэр поспорит с победителем матча Денис Истомин (Узбекистан) — Николоз Басилашвили (Грузия).