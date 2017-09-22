Фабио Фоньини пробился в полуфинал турнира St. Petersburg Open. Фоторепортаж

22 сентября в Санкт-Петербурге на кортах «Сибур-Арены» состоялись матчи XXII Международного теннисного турнира St.Petersburg Open – 2017. Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл вторую ракетку соревнований, француза Жо-Вильфрида Цонгу, со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут победил представителя Сербии Виктора Троицки со счётом 6:1, 6:2. Боснийский теннисист Дамир Джумхур одолел представителя Великобритании Лиама Броэди со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Итальянский теннисист Фабио Фоньини в двух сетах обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:3, 6:0.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии очередного игрового дня SPb Open — 2017, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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