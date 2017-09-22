Ястремская: можно обыграть любого. Главное, этого хотеть и работать над этим

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет за титул на турнире ITF в Санкт-Петербурге Neva Cup 23 сентября со швейцаркой Белиндой Бенчич.

«Можно обыграть любого. Главное, этого хотеть и работать над этим. Завтра буду стараться и делать всё возможное для победы. Надеюсь, здоровье меня не подведёт и я выдержу. Я думаю, завтра будет очень интересная игра, так как она была седьмой ракеткой мира. Мне всегда хотелось с ней сыграть. У меня даже изначально, когда увидела сетку, не было боязни ни перед Донной Векич, ни перед Белиндой Бенчич. Я сразу понимала, что все матчи будут тяжёлыми, поэтому просто настраивалась на игру, потому что очень хотела получить опыт игры против них, так как в будущем мне придётся с ними достаточно часто играть.

Я бы не сказала, что мне легко дался переход во взрослый тур, потому что были и провалы в этом году. Но я смогла себя перебороть и психологически настроить. Но, несмотря ни на что, нужно продолжать работать. В начале года я играла много WTA-турниров и там проигрывала, благодаря чему поняла, как нужно выигрывать. Мне всё это пошло на пользу. Даже сейчас, на двух своих последних турнирах, мне удалось некоторые свои ошибки исправить, и, как вы видите, сразу результат появился. Сначала ты приобретаешь уверенность, с которой намного приятней работать, а потом получаются результаты.

Самый ближайший план — выйти на корт и победить! Если не победить, то тогда набраться опыта. А так, конечно, — совершенствовать свою игру. И дальше работать», — приводит слова Ястремской пресс-служба Neva Cup.