Павлюченкова победила Кербер и вышла в финал турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила немку Анжелику Кербер (7) в полуфинале турнира WTA в Токио со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. 26-летняя уроженка Самары, занимающая 23-е место в рейтинге WТА, исполнила 3 подач навылет, допустила 9 двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Анжелика исполнила 1 эйс при 6 двойных.



В финале турнира россиянка сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (1) – Каролин Возняцки (3).