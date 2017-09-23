Возняцки разгромила Мугурусу и сыграет с Павлюченковой в финале турнира в Токио

Датчанка Каролина Возняцки (3) в полуфинале турнира в Токио разгромила испанку Гарбинье Мугурусу (1) со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность поединка составила ровно 1 час. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 6 брейк-пойнтов из 7 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Гарбинье впервые проиграла в ранге первой ракетки мира.

За 26-й титул в карьере и первый в текущем сезоне Возняцки поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.