Остапенко в трёх сетах одолела Кумкхум в полуфинале турнира в Сеуле

Латвийка Елена Остапенко (1) в полуфинале турнира в Сеуле одержала волевую победу над Луксикой Кумкхум (Q) из Таиланда со счётом 3:6, 6:1, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. 20-летняя уроженка Риги, занимающая 10-е место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок, отыграла 10 брейк-пойнтов из 13 и выиграла 6 геймов на подаче оппонентки. Луксика 6 раз подала навылет при 2 двойных.

За второй титул в карьере Остапенко поспорит либо с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, либо с голландкой Рихел Хогенкамп.