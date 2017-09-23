Хромачёва вышла в финал квалификации турнира в Ташкенте, Кудрявцева выбыла

Россиянка Ирина Хромачёва (4) в первом раунде квалификации турнира в Ташкенте, который пройдёт на харде с 25 сентября по 1 октября, разгромила Насибу Есполову (WC) из Узбекистана со счётом 6:0, 6:1. Поединок продолжался всего 40 минут. За место в основной сетке соревнований 22-летняя москвичка, занимающая 141-е место в рейтинге WТА, поспорит либо со своей соотечественницей Анной Калинской, либо с ещё одной обладательницей «уайлд-кард» Олесей Ким.

Алла Кудрявцева не смогла выйти в финал квалификации, уступив лидеру посева хорватке Яне Фетт со счётом 4:6, 1:6.