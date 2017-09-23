Павлюченкова: в третьем сете уже мысленно бронировала билеты в Ухань

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от победы над немкой Анжеликой Кербер со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 6:4 в полуфинале турнира в Токио.

«Матч получился очень драматичным для нас обеих, было много трудных моментов. Я не ожидала, что удастся начать настолько здорово. В первом сете я сыграла очень хорошо, а вот дальше всё было не так гладко. Но надо отдать должное Анжелике — она всегда борется до конца, с ней всегда играть очень тяжело. Она провела отличный матч, но я очень рада, что победила и вышла в финал.

Когда в третьем сете я проигрывала 0:3, то уже думала о турнире в Ухане и мысленно бронировала билеты. Но при этом я продолжала сражаться. В Токио очень сильный состав участниц, все соперницы трудные. Надеюсь, в финале я смогу сыграть с необходимой энергией и покажу хороший теннис», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WТА.