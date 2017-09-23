Павлюченкова может сыграть с Кузнецовой, а Касаткина — с Халеп в Ухане

В Ухане состоялась жеребьёвка турнира WТА с призовым фондом $ 2,666 млн, который пройдёт на харде с 24 сентября по 1 октября. Возглавила посев испанка Гарбинье Мугуруса, которая во втором круге сыграет либо со своей соотечественницей Карлой Суарес-Наварро, либо с украинкой Лесей Цуренко.

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге встретится с француженкой Ализе Корне, а в случае успеха скрестит ракетки с шестой сеяной россиянкой Светланой Кузнецовой. Первой соперницей Елены Весниной (16) станет китаянка Инъин Дуань (WC), а Екатерина Макарова в стартовом поединке сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой (15).

Вторая ракетка турнира румынка Симона Халеп начнёт турнир со второго круга, где встретится либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с американкой Элисон Риске.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью можно на «Чемпионате».