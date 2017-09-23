Касаткина и Гаврилова проиграли в финале турнира в Токио в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова в финале парного разряда турнира в Токио уступили словенке Андреа Клепач и испанке Марии-Хосе Мартинес-Санчес (4) со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 8 минут.

31-летняя Клепач завоевала пятый титул в карьере на соревнованиях WТА в парном разряде и первый в текущем сезоне, а для 35-летней Мартинес-Санчес этот трофей стал 18-м в общей сложности в паре и также первым в 2017 году.

Касаткина занимает 75-е место в парном рейтинге WТА.