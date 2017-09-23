Хачанов начнёт защиту титула в Чэнду матчем с Истоминым или Штруффом

В Чэнду состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде с 25 сентября по 1 октября. Первая ракетка соревнований австриец Доминик Тим (1), который во втором круге сыграет либо с аргентинцем Гидо Пельей, либо с хорватом Борной Чоричем.

Действующий победитель турнира россиянин Карен Хачанов (3) во втором круге встретится либо с узбекистанцем Денисом Истоминым, либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Ещё один россиянин Андрей Рублёв (4) начнёт соревнования матчем с победителем поединка Лу Яньсюнь (Тайвань) — Микаэль Имер (Швеция) (WC).

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