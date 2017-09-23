Хаддад-Майя впервые вышла в финал турнира WТА, победив Хогенкамп в Сеуле

Бразильянка Беатрис Хаддад-Майя в полуфинале турнира в Сеуле оказалась сильнее голландки Рихел Хогенкамп со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. 21-летняя уроженка Сан-Паулу, занимающая 71-е место в рейтинге WТА, отыграла 7 брейк-пойнтов из 8 и сделала 3 брейка. Беатрис исполнила 1 эйс и допустила 2 двойные ошибки, а её оппонентка обошлась без подач навылет при 4 двойных.

В первом в карьере финале соревнований WТА Хаддад-Майя сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (1), переигравшей Луксику Кумкхум из Таиланда.