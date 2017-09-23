Вихлянцева не вышла в основную сетку турнира в Ухане, уступив Саккари

Россиянка Наталья Вихлянцева (2) в финале квалификации турнира в Ухане уступила гречанке Марии Саккари (11) со счётом 1:6, 6:7 (2:7). Поединок продолжался 1 час 44 минуты. 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 58-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта из 6 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

Первая соперница 22-летней Саккари, которая располагается на 82-й позиции женской табели о рангах, по основной сетке определится по итогам всех матчей квалификации.