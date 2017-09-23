Россиянка Вера Звонарёва вышла в финал квалификации турнира в Ташкенте, который пройдёт с 25 сентября по 1 октября на харде. Её оппонентка по первому раунду отборочных соревнований украинка Ангелина Калинина (6) отказалась от продолжения борьбы, уступая со счётом 4:6, 0:1.

За право сыграть в основной сетке турнира WТА в первые с апреля 2015 года 33-летняя москвичка, занимающая 303-е место в рейтинге WТА, поспорит с итальянкой Ясминой Паолини (3). Во время перерыва в карьере Вера вышла замуж и родила ребёнка. Летом 2017 года Звонарёва вернулась на корт, начав с турниров ITF.

Также в финал квалификации вышла Анна Калинская (8), разгромившая Олесю Ким (WC) из Узбекистана со счётом 6:0, 6:2. Её соперницей в решающем матче отбора станет её соотечественница Ирина Хромачёва (4).