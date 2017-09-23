Бенчич стала победительницей турнира Neva Cup в Санкт-Петербурге

Швейцарка Белинда Бенчич в финале турнира категории ITF в Санкт-Петербурге Neva Cup с призовым фондом $ 100 тыс. переиграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 6:3. Поединок продолжался 1 час 6 минут. 20-летняя уроженка Флавиля, занимающая 312-е место в рейтинге WТА, реализовала все шесть брейк-пойнтов и проиграла два гейма на своей команде.

За титул Бенчич, восстановившаяся после травмы запястья, получит 140 очков, что позволит ей подняться в топ-200.

В парном разряде накануне первенствовали россиянки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова (2).