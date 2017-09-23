Возняцки: в матче с Мугурусой я чувствовала себя очень комфортно

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от победы над испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 6:2, 6:0 в полуфинале турнира в Токио.

«Есть турниры, на которых ты чувствуешь себя отлично практически всё время, каждый год. Для меня турнир в Токио, безусловно, один из таких.

Я сыграла очень хорошо. Я хочу каждый матч начинать сильно, но не всегда получается. Я была готова к трудной борьбе, потому что провела тяжёлый матч в четвертьфинале и знала, что Гарбинье будет играть агрессивно и качественно. Я чувствовала себя очень комфортно. Надеюсь, так же будет и в финале", — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.