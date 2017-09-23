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Джумхур стал первым финалистом турнира в Санкт-Петербурге

23 сентября 2017, суббота. 16:03 Теннис

Босниец Дамир Джумхур в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа (8) со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 19 минут. 25-летний уроженец из Сараево, занимающий 55-е место в рейтинге АТР, сделал три эйса и столько же двойных ошибок, реализовал пять брейк-пойнтов из семи и проиграл два гейма на своей подаче. Ян-Леннард семь раз подал навылет при трёх двойных.

За первый титул в карьере Джумхур поспорит либо с лидером посева испанцем Роберто Баутистой-Агутом (1), либо с итальянцем Фабио Фоньини (3).

Санкт-Петербург 2017. 1/2 финала
23 сентября 2017 года, суббота. 14:10 МСК
Дамир
Джумхур
Ян-Леннард
Штруфф
6:3 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
St. Petersburg Open
Новости. Теннис
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