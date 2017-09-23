Джумхур: я победил потому, что не давал сопернику лёгких мячей

Босниец Дамир Джумхур в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа (8) со счётом 6:3, 7:5 и получил возможность завоевать первый титул в карьере. Свой успех 25-летний уроженец Сараево прокомментировал, отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

«Отличный матч, отличный день. Я знал, что буду сегодня играть очень напряжённый матч и должен буду исправить в своей игре те вещи, которые не работали в предыдущем, в частности подачу и форхенд. И мне это удалось. Сегодня они хорошо работали, как и приём. Я заставлял соперника много бегать, проводить более затяжные розыгрыши, а он этого не любит. Я победил сегодня именно потому, что не давал ему лёгких мячей», — сказал Джумхур.