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Бенчич: победа на Neva Cup очень много для меня значит

23 сентября 2017, суббота. 17:46 Теннис

Швейцарка Белинда Бенчич, которая победила украинку Даяну Ястремскую (6:2, 6:3)в финале проходившего в Санкт-Петербурге турнира категории ITF Neva Cup с призовым фондом $ 100 тыс., прокомментировала своё выступление.

«Финальный матч был очень трудным и нервным. Вообще, я уже очень давно не играла финальные поединки. Но, думаю, мне удалось сохранять концентрацию на протяжении всей встречи. Я знала, что нужно делать для победы с тактической точки зрения. Безусловно, у моей соперницы большое будущее. Я помню себя, когда мне было 17, как ей сейчас. Поэтому желаю ей только удачи.

Пожалуй, самым трудным был матч второго круга с Виталией Дьяченко, потому что у неё очень необычная игра. Противостоять ей было непросто. К тому же это был мой второй матч на турнире, и я изрядно нервничала, но рада, что сумела справиться.

Что касается финального матча в паре, то он был очень упорным, на табло постоянно было 40:40, что очень непросто. К тому же соперницы лучше работали как команда, и они, вне всяких сомнений, заслужили победу. Но мы с Михаэлой (Гонцовой. — Прим. «Чемпионата»)провели отличную неделю, и теперь мы с ней хорошие друзья, хотя до этого не были особо знакомы. Для меня она очень удобная напарница, так что, надеюсь, сыграем с ней ещё на других турнирах.

Эта победа для меня значит многое, очень многое! Дома я была погружена в свои мысли, было очень тяжело. Я сомневалась, смогу ли вновь хорошо играть, и я рада, что мои опасения оказались напрасными», — приводит слова Бенчич пресс-служба турнира Neva Cup.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Белинда Бенчич
Новости. Теннис
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