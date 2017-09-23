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Леви стал капитаном сборной Израиля, сменив отработавшего 12 лет Рана

23 сентября 2017, суббота. 18:18 Теннис

39-летний израильтянин Харел Леви, завершивший игровую карьеру в 2011 году, назначен капитаном сборной своей страны в Кубке Дэвиса. Эял Ран, возглавлявший команду на протяжении 12 лет, ушёл в отставку после разгромного домашнего поражения в матче со сборной Украины со счётом 0-5. Украинцы в этом матче отстояли право остаться в первой европейско-африканской группе на 2018 год, а Израилю теперь предстоит сыграть дома с Румынией. Матч состоится 20-22 октября, и проигравший вылетит во вторую региональную зону. Израиль не опускался в эту зону с 2001 года.

«Хочу поблагодарить Яала Рана за его невероятную работу в качестве игрока и капитана. Надеюсь, мне удастся повторить его успехи. Мне выпала честь защищать цвета команды в качестве игрока, а теперь меня ждёт новая важнейшая миссия. Мы сделаем всё, что в наших силах — и тренеры, и игроки, — чтобы остаться в первой группе», — приводит слова Леви официальный сайт Кубка Дэвиса.

Лучшим достижением Леви, равно как и всей сборной Израиля, является сенсационный выход в полуфинал в 2009 году. Тогда израильтяне в гостях обыграли шведов, затем дома победили россиян, а в полуфинале на выезде уступили сильнейшей сборной того периода — Испании.

Источник: Davis Cup Сообщить об ошибке
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