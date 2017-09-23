Фоньини победил Баутисту-Агута, отыграв 2 матчбола, и вышел в финал в Петербурге

Итальянец Фабио Фоньини (3) пробился в финал турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге, одержав волевую победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом (1) — 2:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). На тай-брейке второй партии Фоньини отыграл два матчбола.



Поединок продолжался 2 часа 28 минут. Фоньини сделал 4 эйса, 3 двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Баутисты-Агута 7 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Двойных ошибок Роберто не допускал.



В решающем матче турнира Фоньини встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром, который в полуфинале нанёс поражение немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:3, 7:5. Для Джумхура это второй финал за месяц — перед US Open он играл в финале Уинстон-Сейлема, где в двух партиях уступил Баутисте-Агуту.