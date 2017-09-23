Ебавы и Мидделкоп вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

Чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп победили американца Николаса Монро и австралийца Джона-Патрика Смита (2) в двух партиях — 6:4, 6:1, выйдя в финал турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге в парном разряде.



Теннисисты провели на корте 49 минут. Ебавы и Мидделкоп ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. Монро и Смит сделали 1 эйс, не допустили ни одной двойной ошибки и упустили все 3 брейк-пойнта.



Ебавы и Мидделкоп поспорят за титул с чилийцем Хулио Перальтой и аргентинцем Орасио Себальосом (1).