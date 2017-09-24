Федерер и Надаль выиграли первый совместный парный матч в карьере

Впервые объединившиеся в пару швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль выиграли свой матч на выставочном турнире «Кубок Лэйвера». Две живые легенды тенниса победили американцев Сэма Куэрри и Джека Сока — 6:4, 1:6, [10:5].



Ранее во второй игровой день Кубка Лэйвера Федерер нанёс поражение Куэрри со счётом 6:4, 6:2, Надаль переиграл Сока — 6:3, 3:6, [11:9], а чех Томаш Бердых уступил австралийцу Нику Кирьосу со счётом 6:4, 6:7 (4:7), [6:10].

Сборная Европы выиграла шесть матчей из восьми состоявшихся на данный момент.